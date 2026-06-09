В Астане мужчина снял деньги с найденной карточки и был задержан

В Астане сотрудники полиции задержали подозреваемого по факту незаконного использования банковской карты, принадлежащей другому лицу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

Мужчина, проходя по улице, нашел банковскую карту и с ее помощью сделал покупки в одном из магазинов города. В результате потерпевшему был причинен ущерб на 500 тысяч тенге.

Личность подозреваемого была установлена, после чего он был задержан.

Во время проверки мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Полиция напоминает гражданам о необходимости возвращать найденное имущество владельцу либо передавать его в правоохранительные органы. Важно помнить, что посягательство на чужую собственность является преступлением. Граждане, совершающие противоправные действия, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.