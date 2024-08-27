Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Астане

Водитель автобуса в Астане насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Kazpravda.kz

«На канал 102 поступила информация о том, что водитель автобуса, следуя по улице Сыганак, при повороте направо на проспект Туран, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте», - проинформировали в департаменте полиции Астаны.