В Астане представили раритеты из Ирана Наследие 13 декабря 2025 г. 7:30 2 Маргулан Бейсенбаев Вчера в Национальном музее РК при поддержке Министерства культуры и информации открылась выставка «История Великой степи в иранских источниках». фото предоставлено Национальным музеем Гости мероприятия, а среди них представители научного сообщества – историки, культурологи, лингвисты и архивисты, смогли ознакомиться с копиями 27 древних рукописей XVIII века, посвященных истории и культуре казахского народа. Ценные письменные источники содержат информацию о социально-экономическом положении Казахского ханства, его отношениях с соседними странами, региональной конкуренции, политико-экономической ситуации. Также в рукописях приведены данные о месторождениях угля, железа, меди, свинца и бирюзы на территории Казахстана и вопросы их добычи. Как сообщили в Национальном музее, 15 декабря здесь пройдет заседание круглого стола на тему «Исторические связи Казахстана и Ирана: особенности изучения персидских рукописей». В мероприятии примут участие представители министерств культуры двух стран, общественные деятели и эксперты в области культуры. #Иран #выставка #Национальный музей