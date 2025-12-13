Гости мероприятия, а среди них представители научного сообщества – историки, культурологи, лингвисты и архивисты, смогли ознакомиться с копиями 27 древних рукописей XVIII века, посвященных истории и культуре казахского народа. Ценные письменные источники содержат информацию о социально-экономическом положении Казахского ханства, его отношениях с соседними странами, региональной конкуренции, политико-экономической ситуации. Также в рукописях приведены данные о месторождениях угля, железа, меди, свинца и бирюзы на территории Казахстана и воп­росы их добычи.

Как сообщили в Национальном музее, 15 декабря здесь пройдет заседание круглого стола на тему «Исторические связи Казахстана и Ирана: особенности изу­чения персидских рукописей». В мероприятии примут участие представители министерств культуры двух стран, общественные деятели и эксперты в области культуры.