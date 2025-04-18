Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова провела встречу с руководителем отдела общественной политики Meta по Центральной Азии и Шри-Ланке Сенурой Абейварденой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

Фото: Минюст

В ходе мероприятия обсуждались вопросы использования объектов интеллектуальной собственности на цифровых платформах, а также дальнейшее развитие сотрудничества и обмен опытом.

Напомним, что в результате онлайн-совещаний и переговоров между Министерством юстиции и компанией Meta казахстанская музыка вернулась на платформы Instagram и Facebook. 9 апреля между Казахстанским авторским обществом и Meta заключено соглашение по урегулированию вопросов использования объектов авторского права и смежных прав казахстанских авторов и правообладателей.

По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное сотрудничество, обсудив механизмы соблюдения авторских прав на цифровых платформах и укрепление взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности.