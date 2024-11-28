В Астане презентовали академические сборники произведений Ахмета Байтурсынулы и Магжана Жумабайулы

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28 ноября в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан прошло мероприятие по теме «От идеала Алаш к тюркскому единству», посвященное наследию выдающихся деятелей Алаш Орды – Ахмета Байтурсынулы и Магжана Жумабайулы

В ходе мероприятия были представлены многотомные академические сборники произведений Ахмета Байтурсынулы и Магжана Жумабайулы, подготовленные Институтом литературы и искусства им. Мухтара Ауэзова при поддержке Тюркской Академии.

На мероприятии выступили президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, заместитель генерального директора Института литературы и искусства им. Мухтара Ауэзова Эльмира Омарова, государственный и общественный деятель Адиль Ахметов, депутат Сената Парламента Казахстана Дархан Кыдырали, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Серик Негимов и государственный деятель Сауытбек Абдрахманов. Среди участников были также главы и представители дипломатических миссий, ученые, общественные деятели и депутаты.

Эльмира Омарова передала президенту Тюркской Академии благодарственное письмо от имени директора Института литературы и искусства им. Мухтара Ауэзова, Кенжехана Матыжанова, с выражением признательности Тюркской Академии за сотрудничество в издании многотомников, а также за вклад в изучение культурного наследия выдающихся личностей тюркского мира.

В своем выступлении президент Тюркской Академии Ш. Мустафаев подчеркнул значимость наследия А. Байтурсынулы и М. Жумабайулы для тюркского мира.

“Ахмет Байтурсынулы, как основатель казахского языкознания и реформатор алфавита, внес неоценимый вклад в развитие тюркской науки. Его идеи по созданию общей тюркской терминологии и литературного языка остаются актуальными и сегодня. Магжан Жумабайулы, в свою очередь, своим творчеством вдохновлял на сплочение и пробуждение национального самосознания, провозглашая единство тюркского мира. Его стихи, такие как «К дальнему брату», являются ярким примером солидарности братских народов,” - отметил глава Академии.

Ш. Мустафаев также отметил, что идеал Туркестана, к которому стремились лидеры Алаш, продолжает сохранять важность в эпоху интеграции независимых тюркских государств. Он напомнил, что в сентябре этого года был принят Единый тюркский алфавит, сама идея создания которого берет начало от Ахмета Байтурсынулы и других выдающихся ученых.

Президент Академии рассказал о ключевых проектах организации, направленных на сохранение и популяризацию наследия выдающихся личностей тюркского мира. В рамках проекта «Тюркское просветительское движение XIX и начала XX веков» Академия собирает биографии и идеи мыслителей, служивших прогрессу и единству нации. В следующем году, в честь 190-летия Чокана Валиханова, планируется издать его избранные труды для турецких читателей.

Ш. Мустафаев также отметил вклад Академии в формирование общей национальной идентичности через публикацию произведений выдающихся мыслителей тюркского мира, и подчеркнул важность проекта «Выдающиеся личности Тюркского мира», направленного на воспитание молодого поколения в духе уважения к общим ценностям.

Мероприятие было отмечено гостями как важный шаг в укреплении тюркского единства и в сохранении культурного наследия Алаша для будущих поколений.

#книга #Байтурсынулы #Жумабайулы

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