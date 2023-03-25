В Астане проходят антитеррористические учения "Найза-Антитеррор-2023"
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25 марта на территории столицы проходят антитеррористические учения "Найза-Антитеррор-2023", передает Кazpravda.kz со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Целью мероприятий является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.
Учения максимально приближены к боевым условиям с различными элементами сложности.
В этой связи граждан призывают с пониманием отнестись к учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движения автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.