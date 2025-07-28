Делегация посетила пять школ, строительство которых завершается в июле–августе

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр совместно с акимом Астаны Женисом Касымбеком и министром просвещения Гани Бейсембаев посетил ряд строительных площадок в рамках национального проекта «Комфортная школа», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Визит был направлен на ознакомление с ходом реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов в сфере образования, направленного на ликвидацию трехсменного обучения и переуплотненности учебных заведений.

В рамках инспекционного объезда делегация посетила пять школ, строительство которых завершается в июле–августе текущего года:

Школа на 2 тыс. мест по ул. М. Төлебаева и Бурабай (район «Алматы») – застройщик ТОО «Bazis Construction»;

Школа на 2 тыс. мест на пересечении пр. Ш.Кудайбердыұлы и ул. І.Жансүгірұлы (район «Алматы») – застройщик ТОО «NAK Construction»;

Школа на 2 тыс. мест по ул. Егемен Казахстан и А. Иманова (район «Байқоңыр») – застройщик ТОО «Bazis Construction»;

Школа на 2 тыс. мест по ул. Е30, Е751, Е796 (район «Нұра») – застройщик ТОО «Integra Construction KZ»;

Школа на 2 тыс. мест вблизи пр. Улы Дала и ул. Эллингтон-16 (район «Нұра») – застройщик ТОО «Integra Construction KZ».

В 2025 году в Астане планируется завершить строительство 7 комфортных школ на 14 тыс. ученических мест, что позволит устранить проблему двух трехсменных и семи переуплотненных школ. В общей сложности в 2024-2025 годах в столице будет построено 23 школы на 42 400 мест в одну смену.

Проект «Комфортная школа» продолжает масштабную трансформацию образовательной инфраструктуры страны, обеспечивая создание современного, безопасного и доступного образовательного пространства для каждого ребенка.