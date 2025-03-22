В Астане с размахом отмечают Наурыз мейрамы

Национальные игры, конкурсы на знание казахских традиций и обычаев, юрты и алтыбакан организованы на каждой праздничной площадке, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Во всех шести районах города проходят народные гуляния, в том числе организованы праздничные программы в жилых массивах, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На городской площади (перед зданием столичного акимата), у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона «Астана-Арена» и площадке EXPO с раннего утра открылись ярмарки ремесленников, готовились традиционные угощения, идут соревнования по национальным видам спорта, с ценными призами и памятными подарками для победителей. Участники соревнуются в поднятии гири, армрестлинге, перетягивании каната, асык ату, казакша курес, кой котеру и т.д.

Напомним, 14 марта в Казахстане стартовала декада Наурызнама, посвященная празднованию Наурыз мейрамы. В течение этих 10 дней в Астане проходят более 200 масштабных мероприятий в честь праздника – концерты, выставки, спектакли, творческие вечера.