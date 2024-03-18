В Астане сгорел склад по хранению игрушек

На место пожара огнеборцы выехали ранним утром, пожар был потушен вечером, передает Kazpravda.kz

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Сообщается, что в 07.20 часов подразделения ДЧС Астаны выехали по вызову в район Байконур.

По прибытию огнеборцев установлено, что одноэтажное складское помещение для хранения игрушек и подгузников охвачено огнём на предварительной площади 1000 кв.м.

В ходе пожара произошло обрушение фасадной стены и кровли здания. В тушении было задействовано порядка 70 человека личного состава и 15 ед.техники ДЧС

Пожар локализован в 09.16 часов, ликвидирован в 18.23 часов.