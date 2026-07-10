В Астане стартовал III съезд партии «Әділет»: более тысячи делегатов собрались со всей страны

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В нём принимают участие более 1 000 делегатов со всей страны, представители областных филиалов, общественных объединений, экспертного сообщества и приглашенные гости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: партия «Әділет»

Перед началом пленарной части съезда прошло заседание Политического совета партии, на площадке которого обсудили вопросы повестки и ключевые направления деятельности партии.

Делегатам съезда предстоит утвердить предвыборную программу, партийный список кандидатов, внести изменения и дополнения в Устав партии, определить размер членских взносов, а также принять итоговое Постановление.

К 10 июля партия уже завершила формирование организационной структуры, создала региональную сеть и сформировала руководящие органы. В составы Политических советов регионов вошли 808 человек, Контрольно-ревизионных комиссий - 100 человек. Среди них – представители малого и среднего бизнеса, образования и науки, неправительственного сектора и профсоюзов, культуры и спорта, промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, средств массовой информации, экономики, юриспруденции, IT и креативных индустрий.

Партия «Әділет» была создана по инициативе казахстанцев, представляющих различные профессиональные сообщества и общественные объединения. Учредительный съезд партии прошел 7 мая 2026 года в Астане.

 

#партии #съезд #«Әділет»

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