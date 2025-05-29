Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра-делегата по внешней торговле Франции Лорана Сен-Мартена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На полях Международного форума Астана состоялась встреча Главы государства с министром-делегатом по внешней торговле Франции Лораном Сен-Мартеном, президентом комиссии по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Бруно Фуксом и руководителями компаний EDF, SUEZ и Sanofi.

Президент отметил, что Франция является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. По его словам, в последние годы двусторонняя торговля и французские инвестиции в нашу страну продолжают неуклонно расти, что отражает общее стремление к укреплению экономических связей. Глава государства отметил необходимость сохранения такой позитивной динамики.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил итоги состоявшегося накануне казахско-французского бизнес-форума, на котором было подписано 17 соглашений. Он подчеркнул важность своевременной реализации достигнутых договоренностей.

В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия в сферах энергетики, атомной промышленности, здравоохранения и фармацевтики, управления водными ресурсами и других секторах. Пользуясь случаем, Глава государства передал слова приветствия Президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Лоран Сен-Мартен сообщил, что вместе с ним в Астану прибыло более 40 руководителей французских компаний, представляющих различные отрасли, которые намерены расширять деловое сотрудничество с нашей страной.



По итогам 2024 года объем взаимной торговли Казахстана и Франции достиг 5,5 млрд долларов, увеличившись на 31%. С 2005 года по 2024 год объем французских прямых инвестиций в нашу экономику составил 20 млрд долларов.