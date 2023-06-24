В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских

Житель Атырау натравил собаку бойцовской породы на полицейских, чтобы скрыться от них, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Мой город.

Фото: kot-pes.com

По информации местных СМИ, инцидент произошел сегодня, в 01:15 во дворе многоквартирного дома микрорайона Авангард-2.

Оператор 102 получил сообщение о том, что женщина не могла войти в дом.

Прибывшие полицейские выяснили, что неизвестный гражданин натравил собаку породы Стаффорд на женщину и ее знакомого. В результате собака укусила мужчине руку.

Позже владелец собаки натравил собаку и на полицейского, чтобы скрыться с места происшествия. Он получил травму лица.

"Совместно с сотрудниками автопатрулирования, прибывшими на помощь патрульному посту, в соответствии со статьей 61 ч.6 Закона РК "О правоохранительных органах", с применением специальных средств была обезврежена собака", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Медосвидетельствование показало, что 32-летний владелец пса находится в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам следственно-оперативной группы.