В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Житель Атырау натравил собаку бойцовской породы на полицейских, чтобы  скрыться от них, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Мой город. 

Фото: kot-pes.com

По информации местных СМИ, инцидент произошел сегодня, в 01:15 во дворе  многоквартирного дома микрорайона Авангард-2.
Оператор 102 получил сообщение о том, что женщина не могла войти в дом. 

Прибывшие полицейские выяснили, что неизвестный гражданин натравил собаку породы Стаффорд на женщину и ее знакомого. В результате собака укусила мужчине руку. 

Позже владелец собаки натравил собаку и на полицейского, чтобы скрыться с места происшествия. Он получил травму лица. 

"Совместно с сотрудниками автопатрулирования, прибывшими на помощь патрульному посту, в соответствии со статьей 61 ч.6 Закона РК "О правоохранительных органах", с применением специальных средств была обезврежена собака", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Медосвидетельствование показало, что 32-летний владелец пса находится в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

#полиция #собака #Атырау

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