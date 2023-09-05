Стая краснокнижных фламинго прилетела в Атырау (видео)

Местом отдыха во время осеннего перелёта в теплые края стая фламинго выбрала поля испарения на окраине города рядом с НПЗ.

Фото РСК Атырауской области

В Атырау прилетела стая редких краснокнижных фламинго. Орнитологи считают, что появление на полях испарения целой стаи диких птиц, занесенных в Красную книгу, может указывать на улучшение экологической ситуации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Как рассказали в РСК, местом отдыха во время осеннего перелёта в теплые края стая фламинго выбрала поля испарения «Тухлая балка», которые находятся на окраине Атырау рядом с нефтеперерабатывающим заводом с 1945 года.

По словам местных жителей-старожилов, а также специалистов-орнитологов, увидеть этих красивых птиц на окраине города недалеко от действующего нефтеперерабатывающего завода – большая редкость.

По мнению орнитологов, выбор полей испарения для отдыха во время перелёта свидетельствует о том, что на этом месте для них отсутствуют «факторы беспокойства», а также имеется природный корм – мелкие рачки.

«Судя по характеру пребывания там фламинго, можно говорить о том, что эти птицы там кормятся. Значит, там идут микробиологические процессы, дающие жизнь растительности и микроорганизмам, которыми питается фламинго», – считает научный сотрудник, орнитолог отдела науки и мониторинга государственного природного резервата (ГПР) «Ак Жайык» Илья Бофонов.

По его мнению, появление на этом месте целой стаи диких птиц, занесенных в Красную книгу, возможно, признак улучшения экологической ситуации на полях испарения.

Как сообщили в управлении строительства акимата Атырауской области, для рекультивации 476 га полей испарения «Тухлая балка», расположенных в левобережной части города, городским акиматом разработана проектно-сметная документация работ и получено положительное заключение экспертизы. Работы начались в августе 2021 года.

В первый год реализации проекта был завезен грунт, построены плотины, подготовлена специальная площадка, собраны иловые отложения и очищены участки от камыша. В 2022 году на месте работ с полей испарения были удалены и очищены от иловых отложений общим объемом более 355 тыс. кубометров.