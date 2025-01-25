В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон

Азамат Кенжегалиев месяц трудился у себя в мастерской и мечтал, чтобы скульптура стояла в людном месте, где каждый мог бы пожать Пшону лапу. Откликнулась хозяйка одной из кофеен на набережной. И теперь преданный пес снова среди людей.

Скульптура выполнена из черного металла с золотистым покрытием и украшена сердечками, символизирующими поддержку пользователей соцсетей. На заднем плане изображена миниатюрная дамба как напоминание о роли Пшона в борьбе с наводнением.

Пес прославился тем, что во время паводков помогал укреп­лять дамбы и спасать село Сарытогай от затопления. Он погиб 28 ноября. В тот день ветеринар получил жалобу на стаю собак, мешавших сельчанину войти в дом. Среди усыпленных дротиками собак оказался и Пшон.

Гибель собаки вызвала большой резонанс не только среди местных жителей, но и всех казахстанцев. Для многих Пшон остался символом преданности и героизма, напоминающим о важности бережного отношения к животным.