В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи

Завершено досудебное расследование по резонансному делу об убийстве семьи из села Жангелдин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Ақ Жайық»

Главный подозреваемый — Султан Сарсемалиев признал вину и в настоящее время ожидает суда в следственном изоляторе Атырау.

По информации источников, обвиняемый уже ознакомился с материалами уголовного дела и дал признательные показания по факту убийства четырёх человек.

Сарсемалиеву предъявлено обвинение по статье 99 части 2 пункту 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «убийство двух и более лиц».

Кроме того, в рамках расследования дополнительно зарегистрированы уголовные дела по статьям 188 и 190 УК РК — «кража» и «мошенничество». Речь идёт о продаже скота погибшей семьи, а также о хищении денежных средств с их банковских карт.

«Все следственные действия завершены. Дело полностью готово и в ближайшее время будет передано в суд. Судебный процесс начнётся уже в этом месяце», — сообщил источник.

Ранее прокуратура Атырауской области сообщала, что Султан Сарсемалиев признан полностью вменяемым по итогам психолого-психиатрической экспертизы. Это означает, что он будет нести ответственность в полном объёме, предусмотренном законом.

С учётом предъявленных обвинений ему грозит пожизненное лишение свободы.