В Австрии начались парламентские выборы

29 сентября австрийцы выбирают депутатов парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Главный вопрос - победит ли правопопулистcкая Австрийская партия свободы? В последние недели ее преимущество перед оппонентами тает.

В воскресенье, 29 сентября, около 6,3 млн австрийцев, имеющих право голоса, смогут прийти на участки для голосования и принять участие в парламентских выборах.

Главный вопрос нынешней кампании - останется ли Австрийская партия свободы (АПС) самой сильной политической партией страны. Ведь на июньских выборах в Европарламент именно правопопулистская АПС победила в Альпийской республике.