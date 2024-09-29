В Австрии начались парламентские выборы

Политика
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29 сентября австрийцы выбирают депутатов парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Digitalpress/Shotshop/imago images

Главный вопрос - победит ли правопопулистcкая Австрийская партия свободы? В последние недели ее преимущество перед оппонентами тает.

В воскресенье, 29 сентября, около 6,3 млн австрийцев, имеющих право голоса, смогут прийти на участки для голосования и принять участие в парламентских выборах.

Главный вопрос нынешней кампании - останется ли Австрийская партия свободы (АПС) самой сильной политической партией страны. Ведь на июньских выборах в Европарламент именно правопопулистская АПС победила в Альпийской республике.

#выборы #Парламент #Австрия

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