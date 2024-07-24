В автосалоне Кокшетау пытались продать автомобиль с дефектом

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

На горячую линию депар­тамен­та торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции по Акмолинской области позвонил житель областного центра, который приобрел автомобиль в одном из автосалонов Кокшетау. Счастливый автовладелец заплатил кругленькую сумму – свыше 9 млн тенге. Но радость от долгожданной покупки была омрачена при детальном осмотре новенькой машины перед тем, как выехать на ней из салона: на бампере хозяин обнаружил дефект.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Расстроенный покупатель тут же отказался от некачественного приобретения и попросил менеджера вернуть ему деньги. Но не тут-то было: в автосалоне его стали с жаром убеждать не отказываться от покупки, а подождать новую деталь. При этом клиент почему-то должен был подписать акт выдачи ему новой автомашины.

Видя, что его аргументы не действуют, покупатель, не теряя времени, позвонил на горячую линию департамента торговли и защиты прав потребителей. Там ему объяснили, что согласно статье 406 Гражданского кодекса РК (особенная часть), по договору купли-продажи продавец обязуется передать имущество или товар в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление покупателю. В свою очередь покупатель обязуется принять это имущество (товар) и оплатить его стоимость.

Но при этом, согласно статье 422 ГК, продавец обязан передать покупателю только сугубо качественный товар. К тому же, как гласит статья 455 ГК, покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки, подчеркнем, не были оговорены продавцом, вправе требовать соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, а также возмещения своих расходов на устранение недостатков, замены товара ненадлежащего качества на другой, соответствующий договору.

И, наконец, потребитель вправе отказаться от исполнения договора и требовать возврата уплаченных за товар денег. Все эти действия предусмотрены статьей 428 ГК и статьей 15 Закона «О защите прав потребителей».

Таким образом, потребитель был абсолютно прав, отказываясь от услуг автосалона в рамках заключенного договора. Сотрудниками акмолинского департамента ему оказана помощь в составлении претензии в адрес автосалона. В результате сумма, выплаченная за автомобиль, горожанину возвращена в полном объеме.

В департаменте напоминают: если ваши требования как потребителя не исполняются, следует обратиться напрямую к ним.

#потребитель #Кокшетау #автосалон

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