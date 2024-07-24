В автосалоне Кокшетау пытались продать автомобиль с дефектом
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На горячую линию департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции по Акмолинской области позвонил житель областного центра, который приобрел автомобиль в одном из автосалонов Кокшетау. Счастливый автовладелец заплатил кругленькую сумму – свыше 9 млн тенге. Но радость от долгожданной покупки была омрачена при детальном осмотре новенькой машины перед тем, как выехать на ней из салона: на бампере хозяин обнаружил дефект.