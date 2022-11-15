В Балхаш можно будет напрямую летать еще из трех городов Казахстана

Новые авиарейсы планируют запустить в город Балхаш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В МИИР напомнили, что, начиная с мая по октябрь 2022 года, в Балхаш субсидируются авиамаршруты из столицы и Алматы с частотой 14 рейсов в неделю.

Вместе с тем Комитет гражданской авиации совместно с акиматом Карагандинской области прорабатывает открытие новых авиамаршрутов.

«Так, с 2024 года планируется открытие маршрутов из городов Шымкента, Туркестана и Жезказгана в Балхаш. Также будут субсидированы рейсы из Астаны и Алматы», – проинформировали в ведомстве.

Проект по развитию аэропорта Балхаша включат в Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» на 2023-2024 годы, заключили в Мининдустрии.