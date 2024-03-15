В Балхаше спасли девушку от суицида

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Вечером 13 марта в отдел полиции города Балхаша поступило сообщение, что некая девушка находится на крыше многоэтажного дома и, видимо, намеревается спрыгнуть.

Данная информация тут же поступила нарядам роты патрульной полиции. Наиболее ближе к месту происшествия оказались инспекторы Улан Несіпбай и Танат Берікұлы.

– Мы следовали по своему маршруту, когда из дежурной части получили информацию о случившемся. Незамедлительно последовали на названный адрес. На крыше 9-этажного дома увидели девушку, которая сидела на самом краю. Сразу зашли в подъезд, поднялись на верхний этаж. Выход на крышу оказался открытым. С двух сторон тихо подошли к девушке – она находилась в раздумьях и ни на что не обращала внимание. Обхватили ее и оттащили от края крыши. Затем девушку передали сотрудникам следственно-оперативной группы и продолжили службу, – рассказывает Улан Несіпбай.

Спасенная 21-летняя жительница города пояснила, что три дня назад поругалась со своим парнем, когда разговаривала с ним по телефону. Сам молодой человек находится на вахте. После ссоры он больше не выходил на связь. Девушка тяжело переживала разрыв и решила свести счеты с жизнью. Она поднялась на крышу 9-этажного дома и около 15 минут сидела на краю, пока ее кто-то не схватил за руки и тем самым спас от крайнего шага.



