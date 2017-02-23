​В борьбе с теневой экономикой

Снижению объемов теневой экономики, которая сегодня составляет не менее 20% ВВП Казахстана, было посвящено первое в текущем году заседание общественного совета по государственным финансам. Для начала министр финансов Бахыт Султанов поблагодарил членов совета за успешную деятельность в прошлом году, когда были отработаны более 150 нормативных правовых актов.

– Благодаря совместной с общественным советом работе мы получаем возможность обратной связи, стремимся к открытости, прозрачности, достижимости результатов и понятности наших НПА, – подчерк­нул министр. – В нынешнем году, помимо текущих задач, главным направлением деятельности Минфина является реализация пяти приоритетов, обозначенных в Послании Президента. Есть конкретные поручения: ускорение завершения второй волны приватизации основных объектов к 2018 году, повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование налогового законодательства. Нам поручено в отдельности разработать Налоговый и Таможенный кодексы. Новые задачи стоят по мониторингу долга квазигосударственного сектора и в целом по координации работы в сфере госзакупок. В течение первого квартала мы должны внести соответствующий законопроект в Правительство.

Для снижения теневой экономики, усиления мониторинга за ходом строительства и рационального использования бюджетных средств Минфин предлагает внедрить казначейское сопровождение государственных закупок по строительству.

– Проведенный анализ показал, что одной из главных составляющих теневой экономики являются преступления, связанные с расходованием бюджетных средств при госзакупках путем обналичивания через лжепредприятия. При этом треть выделенной суммы приходится на отрасли строительства и торговли, – отметил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, наз­вав в качестве основных проблем необоснованное превышение сметы расходов, срыв сроков, низкое качество строительства и низкое поступление налогов.

Львиная доля нарушений бюджетного законодательства и Закона «О госзакупках» приходится на сферу строительства (в 2016 году 115 из 380 уголовных дел). Доначис­лено налогов и штрафов на сумму 482 млн тенге. Сумма выявленных нарушений бюджетного законодательства составила 76 млрд тенге, законодательства по госзакупкам – 95,9 млрд тенге.

Внедряемый Минфином проект казначейского сопровождения позволит обеспечить прозрачность платежей, полноту уплаты налогов, контроль качества строительства, целевое использование бюджетных средств и контроль за казсодержанием. Его суть в том, что после проведенного конкурса госзакупок денежные потоки будут сопровож­даться Комитетом казначейства от заказчика до конечного поставщика товаров и услуг. Впервые на прак­тике будут привлекаться услуги супервайзера (инжиниринговой компании), который отслеживает не только качество строительства, но и обоснованность всех расходов.

В то же время члены общественного совета подвергли сомнению появление еще одного посредника, посетовав на удорожание строительства. Мол, супервайзер сегодня дал заключение, а завтра уехал на Багамы.

Однако вице-министр заверил, что супервайзеры – это юридические лица высокого уровня, которые несут не только техническую, но и финансовую ответственность. Но все предложения, озвученные общественным советом, включая требования по аудиту, использованию системы блокчейн и другие, чиновники обещали учесть.

В тот же день главное финансовое ведомство страны провело расширенную коллегию по обсуждению итогов 2016 года и задач на предстоящий период. Бахыт Султанов в своем докладе акцентировал внимание на изыскании новых резервов в фискальной части, обеспечении рационального расходования средств и прозрачнос­ти государственного бюджета, эффективной контрольной работе и содействии развитию бизнеса.

– Исполнение государственного бюджета за 2016 год отмечено высокими темпами роста доходной и расходной частей. Доходы госбюджета исполнены на 101,1% и составили 9,3 триллиона тенге, что на 22% больше предыдущего года. План по доходам республиканского бюджета без учета трансфертов исполнен почти на 109,1%, это более 4,5 триллиона тенге. Перевыполнение обеспечено за счет налогов – их поступило в бюджет на 358 миллиардов больше, чем ожидалось. Доходы местных бюджетов также имеют перевыполнение плана и положительный рост. По итогам года в республиканском бюджете сэкономлено 110 миллиардов тенге, не освоено, к сожалению, 36 миллиардов тенге, – сообщил Бахыт Султанов.

Внедрена практика превентивности, 39 тыс. закупок приведены в соответствие. Прямым эффектом внедрения системы камерального контроля стало то, что в 2016 году из охваченных контролем свыше 220 тыс. конкурсов с нарушением прошел каждый пятый (раньше каждый третий).

Дано поручение обеспечить проз­рачность процесса приватизации и эффективного управления государственным имуществом, в том числе через расширение проекта «Единый балансодержатель». Особое внимание уделено противодействию коррупции. Необходимо сместить акцент на профилактику, подчеркнул Бахыт Султанов, усилить контроль за деятельностью подчиненных и вместе с тем создавать условия, исключающие возможности проявления коррупции.

В ходе заседания выступили председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Рашид Ахметов, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов и председатель общественного совета Министерства финансов РК Борис Парсегов.