В честь защитника Родины

Напомним, в декабре 2012 года экс-глава Погранслужбы вместе с группой военнослужащих трагически погиб в авиакатастрофе под Шымкентом. На днях имя офицера, посвятившего жизнь охране рубежей Родины, присвоили одной из улиц села Панфилово Талгарского района.

Аллею и мемориальную доску с высеченными именами 27 погибших пограничников украсили ели, высаженные воспитанниками военно-патриотического клуба «Жас шекарашы».

Как напомнили участники церемонии – ветеран, генерал-майор в отставке Тохтасын Бузубаев, начальник департамента Пограничной службы КНБ по Алматинской области Алибек Каюпов, Турганбек Стамбеков был высококлассным профессионалом своего дела, пользовался огромным авторитетом среди коллег.

За короткий период под руководством офицера был разработан законопроект «О государственной границе Рес­публики Казахстан», предполагавший кардинальное реформирование пограничных войск. В частнос­ти, планировались модернизация вооружения, строительство военных городков нового типа, замена солдат-срочников военнослужащими по контракту.

Долгие годы Турганбек Мухаметкалиевич занимал руководящие должности в Военном институте КНБ, служил командиром казахстанского батальона, охранявшего таджикско-афганскую границу.

За заслуги перед Родиной безвременно ушедший из жизни офицер был удостоен ордена «Айбын» І и ІІ степени, а также 25 ведомственных наград.