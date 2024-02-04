В Чили минимум 46 человек погибли из-за лесных пожаров

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Более 140 лесных пожаров зарегистрированы в Чили за сутки на фоне сильной жары и засухи. Повреждены сотни зданий, около 200 человек пропали без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Esteban Felix/AP Photo/picture alliance

В Чили в результате продолжающихся сильных лесных пожаров погибли как минимум 46 человек, и еще около 200 считаются пропавшими без вести. Эти числа привел в субботу, 3 февраля, президент страны Габриэль Борич. Он заявил, что количество жертв, вероятно, вырастет, так как пожары продолжаются.

По данным местного управления лесного хозяйства, только за 3 февраля по всей стране было зарегистрировано 143 лесных пожара, охвативших в сумме площадь около 21 тысячи гектаров. СМИ пишут о почти тысяче поврежденных зданий, особенно сильно пострадал курортный город Винья-дель-Мар на побережье страны в 120 км от столицы Чили, Сантьяго.

Пожарами также были серьезно повреждены дома в поселках Ла-Эстрелья и Навидад к юго-западу от столицы. Эвакуация прошла и в городе Пичилему на побережье - этот населенный пункт пользуется популярностью у серфингистов.

По словам мэра Винья-дель-Мар Макарены Рипамонти, город сторкнулся с "беспрецедентной катастрофой" - кризис такого масштаба никогда до этого не наблюдался в регионе, хотя серьезные лесные пожары часто случаются в Чили в это время года.

Другие страны Латинской Америки с конца января также страдают от сильной жары и ее последствий. В Аргентине на фоне засухи и высокой температуры огромный пожар разгорелся в национальном парке Лос-Алерсес - огонь уничтожил более трех тысяч гектаров территории парка.

Агентство AFP со ссылкой на экспертов пишет, что жара в регионе связана с погодным явлением Эль-Ниньо, или Южной осцилляцией. Мощные фазы Южной осцилляции происходят раз в несколько лет, во время них значительно снижаются колебания воздуха в атмосфере и циркуляция прибрежных вод в океане. Это может привести к различным последствиям по всему миру - от наводнений в Северной Америке до продолжительной засухи, которая уже несколько месяцев продолжается в Южной Америке. Ожидается, что Эль-Ниньо продлится как минимум до апреля.

С аномальной жарой и засухой в январе столкнулись и страны юга Европы - в испанской Каталонии из-за этого обмелело одно из крупных водохранилищ, а местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Засуха и лесные пожары уже несколько последних лет являются серьезной проблемой для региона - причины этого связывают с глобальным потеплением, а не отдельными погодными явлениями.

#пожар #Чили

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