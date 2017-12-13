​В добрый путь

Очередной выпуск состоялся в североказахстанской школе молодого предпринимателя.

Занятия в действующей при региональной палате предпринимателей ШМП молодые люди в возрасте до 29 лет посещают бесплатно. В течение 5 дней, говорит бизнес-тренер Елена Коняхина, они знакомятся с основами предпринимательской деятельности, учатся грамотному составлению бизнес-планов, напрямую касающихся избранной ими сферы дея­тельности. По окончании курса выпускники получают сертификаты, позволяющие участвовать в конкурсе на грантовое финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

На сей раз комиссии было представлено 36 проектов. Три из них направлены на создание производства пшеничного крахмала и патоки North Kazakhstan Starch, круглосуточной онлайн-аптеки для всей семьи «Фарм-маркет» и образовательного центра «Мега Интеллект».

Все они были презентованы на региональной ярмарке идей, где наиболее перспективным и сулящим самый верный успех специа­листы признали проект Алии Раскуловой «Мега Интеллект» по созданию образовательного центра с обучением ментальной арифметике, подготовкой к IELTS, курсами английского языка, репетиторством с 1-го по 4-й и с 5-го по 6-й класс.