В двойном угоне и ДТП подозревают жителя Павлодара

В Департаменте полиции Павлодарской области назвали наиболее частые причины угонов автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

25 марта в 00:05 со двора дома по улице Камзина в Павлодаре мужчина угнал открытую автомашину Mitsubishi Lancer с ключами в замке зажигания.

Павлодарец хотел доехать к родственнику в поселок Ленинский, но не сумел. На 9 км автодороги Павлодар – Ленинский он наехал на отбойник, а после на попутной машине вернулся в город.

Не остановившись на этом, горожанин доехал до улицы Естая, где во дворе дома в 04:15 ему снова встретилось незапертое авто Toyota Estima и опять с ключами в замке зажигания.

На нем он поехал домой. Угнанное авто оставил во дворе дома по улице Камзина.

«По этим фактам проводится досудебное расследование по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». 2 угнанных авто водворены на штрафстоянку, Mitsubishi Lancer в технически неисправном состоянии.

Всего за 3 месяца 2023 года в Павлодарской области зарегистрировано 15 фактов угонов, что на 12,5% меньше в сравнении с прошлым годом. Все факты раскрыты», – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Согласно статистике, в Прииртышье «большим спросом» у угонщиков пользуется Toyota – 3 факта. Также в поле зрения любителей чужого транспорта попадают Mitsubishi, Audi и ВАЗ-2106.

Угоны объясняются тем, что владельцы железных коней игнорируют элементарные правила безопасности, оставляя транспорт во дворе дома на всю ночь, при этом не удосужившись проверить, заперты ли двери, багажник, закрыты ли окна. А некоторые и вовсе забывают ключи в замке зажигания.

В Павлодарской области, уточнил замглавы ДП, наиболее часто угоняют авто со стихийных парковок, дворов домов, в 70% – вечером и ночью. Это часто транспорт без сигнализации.

В большинстве случаев угоны совершают ранее знакомые лица, у которых есть доступ к ключам от автомобилей.

При сигнале об угоне на территории области незамедлительно вводится план «Перехват», по которому задействуются все наружные службы и ориентируются приграничные регионы.