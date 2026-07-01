В эпоху ИИ: как новая Конституция защитит цифровые права казахстанцев

Новая Конституция закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Теперь право каждого человека на неприкосновенность частной жизни и безопасность личной информации от незаконного сбора, обработки, использования или хранения гарантировано статьей 21 Конституции.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Это нововведение формирует прочную правовую основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

Стратегическую значимость принятых изменений подчеркнул заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, отметив, что «в эпоху искусственного интеллекта защита цифровых прав граждан является фундаментальным условием доверия к цифровому государству. По его словам, закрепление этих норм на конституционном уровне поднимает защиту прав казахстанцев на качественно новый уровень и открывает путь к созданию безопасного и справедливого общества, где обновленная Конституция выступает гарантом того, что технологии будут служить исключительно во благо человека, а закон станет надежным щитом для каждого гражданина в цифровом мире».

Комплексная реализация новых конституционных принципов найдет свое отражение в нормах Цифрового кодекса, Закона о персональных данных и Закона об искусственном интеллекте. В частности, предусматривается законодательное уточнение самого понятия персональных данных за счет включения в него идентификаторов. Вместе с этим предусматривается введение строгих требований к автоматизированной обработке информации, а также предоставление гражданам возможности в любой момент отозвать свое согласие на обработку данных через мобильное приложение eGov Mobile.

Для кардинального повышения безопасности государственных и частных платформ внедрена обязательная биометрическая аутентификация для операторов, которые осуществляют обработку более 100 тысяч записей персональных данных ограниченного доступа. За гражданами официально закреплены права на удаление, анонимизацию и ограничение обработки личной информации, а также установлены жесткие требования к срокам ее хранения после того, как цели обработки были достигнуты.

Дальнейшее развитие законодательства предусматривает внедрение самых современных технологических средств защиты персональных данных, включая инструменты маскирования и хэширования. Государство намерено ограничить прямую выгрузку массивов информации из государственных баз данных, сделав главный приоритет на безопасную интеграцию между информационными системами.

Кроме того, в стране вводится четкая классификация и формируется реестр крупных операторов персональных данных. Сами операторы теперь обязаны заблаговременно информировать государство о начале процессов обработки данных, а также незамедлительно уведомлять уполномоченный орган и граждан обо всех фактах инцидентов и утечек безопасности.

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