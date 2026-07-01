В эпоху ИИ: как новая Конституция защитит цифровые права казахстанцев

Новая Конституция закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Теперь право каждого человека на неприкосновенность частной жизни и безопасность личной информации от незаконного сбора, обработки, использования или хранения гарантировано статьей 21 Конституции.

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Это нововведение формирует прочную правовую основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

Стратегическую значимость принятых изменений подчеркнул заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, отметив, что «в эпоху искусственного интеллекта защита цифровых прав граждан является фундаментальным условием доверия к цифровому государству. По его словам, закрепление этих норм на конституционном уровне поднимает защиту прав казахстанцев на качественно новый уровень и открывает путь к созданию безопасного и справедливого общества, где обновленная Конституция выступает гарантом того, что технологии будут служить исключительно во благо человека, а закон станет надежным щитом для каждого гражданина в цифровом мире».

Комплексная реализация новых конституционных принципов найдет свое отражение в нормах Цифрового кодекса, Закона о персональных данных и Закона об искусственном интеллекте. В частности, предусматривается законодательное уточнение самого понятия персональных данных за счет включения в него идентификаторов. Вместе с этим предусматривается введение строгих требований к автоматизированной обработке информации, а также предоставление гражданам возможности в любой момент отозвать свое согласие на обработку данных через мобильное приложение eGov Mobile.

Для кардинального повышения безопасности государственных и частных платформ внедрена обязательная биометрическая аутентификация для операторов, которые осуществляют обработку более 100 тысяч записей персональных данных ограниченного доступа. За гражданами официально закреплены права на удаление, анонимизацию и ограничение обработки личной информации, а также установлены жесткие требования к срокам ее хранения после того, как цели обработки были достигнуты.

Дальнейшее развитие законодательства предусматривает внедрение самых современных технологических средств защиты персональных данных, включая инструменты маскирования и хэширования. Государство намерено ограничить прямую выгрузку массивов информации из государственных баз данных, сделав главный приоритет на безопасную интеграцию между информационными системами.

Кроме того, в стране вводится четкая классификация и формируется реестр крупных операторов персональных данных. Сами операторы теперь обязаны заблаговременно информировать государство о начале процессов обработки данных, а также незамедлительно уведомлять уполномоченный орган и граждан обо всех фактах инцидентов и утечек безопасности.