В Эр-Рияде презентована книга Токаева «Слово об отце»

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В рамках международной книжной выставки «Эр-Рияд-2023» посольством Казахстана в Саудовской Аравии состоялась презентация книги президента страны «Слово об отце» на арабском языке, передает Kazpravda.kz.

Фото: МИД Казахстана

Мероприятие приурочено к 100-летию известного казахского писателя, основоположника детективного жанра в отечественной литературе Кемеля Токаева, сообщает МИД республики.

В мероприятии приняли участие председатель комитета литературы, издательского дела и переводов КСА Мухаммед Алуан, глава агентства литературного искусства Хатем Аш-Шахри, генеральный директор данной книжной выставки Абдулатиф Аль-Уасиль, председатель союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, а также представители ряда саудовских издательств, МИД, послы и члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Саудовской Аравии, представители саудовской интеллигенции и СМИ, в том числе известные писатели, поэты и журналисты.

Посол РК в Королевстве Саудовская Аравия Берик Арын в своем выступлении вкратце рассказал о содержании книги Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Слово об отце», где автор делится своими воспоминаниями о родителях, в частности, об отце – широко известном в Казахстане писателе, основоположнике детективного жанра в казахской литературе Кемеле Токаеве.

В данном контексте посол ознакомил аудиторию с творчеством писателя Кемеля Токаева и его вкладом в развитие казахской литературы, отметив, что его приключенческие и детективные повести и романы, среди которых такие популярные среди читателей, как «Ночной выстрел», «Особое поручение», «Солдат ушёл на войну», «Поток» и другие, не только увлекательны, но и отличаются реалистичностью сюжетов.

Арын, подчеркнув, что благодаря книге «Слово об отце» саудовские читатели также узнают исторические события Казахстана начала ХХ века, выразил уверенность в том, что она данное произведение найдет хороший отклик среди саудовских и в целом арабских читателей, учитывая, что Касым-Жомарт Токаев является не только политическим деятелем, но и автором ряда известных трудов в области международной политики, как «Внешняя политика Казахстана в эпоху глобализации», «Дипломатия Республики Казахстан», дипломатические очерки «Преодоление», «Свет и тень».

Книга «Слово об отце» была с большим интересом воспринята участниками. Представители саудовской интеллигенции и СМИ, а также дипломатического корпуса, выразили благодарность за предоставленную возможность ознакомиться с литературным творчеством главы казахстанского государства.

По мнению выступавших гостей, книга раскрывает личность президента Казахстана с новой стороны, как любящего своих родителей и бережного хранящего память о них сына. В то же врем время, по их мнению, книг побуждает интерес к творчеству Кемеля Токаева, поэтому необходимо приступить к осуществлению перевода его детективных романов.

#Касым-Жомарт Токаев #книга #Саудовская Аравия #презентация #Кемель Токаев

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