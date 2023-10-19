В Финляндии решили судьбу тренера сборной после поражения от Казахстана

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва пока сохранит свой пост, несмотря на призывы отправить его в отставку после поражения от национальной команды Казахстана в отборе на Евро-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

Как рассказал в интервью местным СМИ президент Финской футбольной ассоциации Ари Лахти, Канерве позволят доработать со сборной как минимум оставшиеся отборочные матчи в этом году, а также игры плей-офф Лиги наций в марте, согласно контракту специалиста.

Вероятно также, что финальное решение о дальнейшем сотрудничестве с Канервой будет принято после чемпионата Европы-2024, если Финляндия все же заработает путевку в Германию.

Напомним, что во вторник сборная Финляндии проиграла на своем поле Казахстану со счетом 2:1, при этом ведя в счете после первого тайма.

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва назвал поражение от Казахстана "тяжелым ударом". По его словам, это была игра, которую нельзя было проигрывать