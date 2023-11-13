В фокусе – армейские будни

Церемония, проходившая в Национальном военно-патриотическом цент­ре Вооруженных сил РК, началась с присуждения звания лейтенанта запаса советнику Президента РК – пресс-секретарю Президента Берику Уали.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев соз­дает все условия для безо­пасности нашей страны. И мы должны сделать все возможное, чтобы наша армия была великой и сильной. Мы, как общество, так и вся страна, должны в этом участвовать. А для меня сегодня получить звание лейтенанта запаса – огромная честь. Хочу вас всех поблагодарить за это. Служу Республике Казахстан, – сказал он.

Затем к участникам фес­тиваля – журналистам печатных, телевизионных, электронных СМИ, радио, фотокорреспондентам и блогерам – с приветственной речью обратился министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков:

– Такие проекты способствуют развитию сотрудничества со средствами массовой информации. Они повышают открытость и доверие граждан к армии. Благодарю вас за обращение к армейской тематике, желаю вам новых проектов и творческих успехов.

На конкурс было представлено порядка 200 работ из более чем 30 издательств, телеканалов и других СМИ. Благодарственные письма от имени министра получили продюсеры программы «Қызмет етемін» Юлия Василенко, «Ақсауыт» – Сауле Мыктыбаева и главный редактор портала «Сарбаз» Тимур Кубеков.

Ветеранов военной журналистики поздравил председатель Комитета информации МКИ Елдос Наширали, который вручил нагрудные знаки «Ақпарат саласының үздігі» Сапаргали Жагипарову, Каиру Дунбаянову и почетную грамоту Дулату Молдабаеву.

Отметим, что республиканский фестиваль прессы МО РК проводит в четвертый раз. Жюри рассматривало работы, опубликованные в СМИ с 1 января по 31 октября 2023 года. При их оценке учитывались профессиональное мастерство автора, актуальность темы, оригинальность подачи и изложения материала.

В этом году победителей определили по восьми номинациям. В категории «Бес қару» (лучшая телевизионная программа) победила Айгерим Муздыбае­ва с телеканала «Первый канал Евразия». Лучшей в категории «Дауылпаз» признана радиожурналист Qazradio Багдагул Ракметкызы, а среди печатных СМИ в категории «Алдаспан» отличился журналист газеты «Egemen Qazaqstan» Ескендир Зулкарнай.

– Министерство обороны – одно их тех ведомств, которое очень тесно работает с представителями СМИ, что оказывает большое влияние на развитие военной журналистики у нас в стране. Ими каждый год организовываются множество соревнований, военные дискурсы. Мне и самому удалось совсем недавно поучаствовать в одном из таких мероприя­тий, – отметил Ескендир Зулкарнай.

Максим Морозов из информационного агентства Inbusiness.kz получил награду «Сөзсемсер» за лучшую работу в Интернете. Иногда, как известно, информацию весьма удачно передают фотографии – и в категории «Рауан» самым удачным признан снимок фотокорреспондента газеты «Литер» Павла Михеева.

На суд жюри свои работы представили и начинающие журналисты. В категории «Жас өркен» победила Еркеназ Ханатбай. У блогеров в категории «Қамшыгер» сильнейшим признан Тимур Асылханов. В категории «Ділмар»(лучший военный обозреватель) жюри отдало предпочтение работе Александра Мироглова из информационного агентства Sputnik.kz.

Победителям вручили дипломы, специальные статуэтки, денежные призы и подарки.м