Закон отдыха: В ФРГ магазины без продавцов будут закрыты по выходным

Потеря воскресных продаж была экономически болезненной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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В Германии суд обязал продовольственную сеть Tegut закрывать свои автоматизированные магазины по воскресеньям из-за закона об отдыхе, сообщает газета Financial Times.

В суд на компанию подал немецкий профсоюз работников сферы услуг Verdi. Он потребовал обязать ритейлера закрывать свои автоматизированные магазины Tegut по воскресеньям из-за правила о воскресном отдыхе, закрепленном в Конституции страны.

Суд удовлетворил иск профсоюза. В других землях, таких как Бавария и Баден-Вюртемберг, магазины смогут работать в последний день недели, поскольку решение суда Гессена распространяется только на эту территорию.

Газета также сообщает, что три магазина компании, расположенные вблизи железнодорожных станций в Гессене, всё же могут, согласно законодательству страны, продолжить свою работу по воскресеньям.

«Это абсурдно», — заявил FT менеджер Tegut Томас Штэб.

Он считает, что на небольшие автоматические магазины, которые «по сути представляют собой торговые автоматы», не должен распространяться этот запрет.

Штэб также отметил, что для Tegut потеря воскресных продаж была экономически болезненной, поскольку на этот день приходилось около 25–30% выручки от еженедельной торговли.