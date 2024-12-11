В Германии установили трехметровую золотую «елку»

Европа, Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Елка собрана из золотых монет стоимостью порядка 5,3 миллиона евро

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Авторами проекта стали немецкая компания по торговле драгметаллами Pro Aurum вместе с австрийским монетным двором, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Инсталляция представляет собой акриловую пирамидальную конструкцию, на которой разместили 2 024 золотые монеты «Венская филармония» весом в одну унцию каждая. А в качестве звезды на вершине этого рождественского «дерева» поставили монету такого же дизайна, но весом в 20 унций. Конструкцию, в которой 63 килограмма чистого золота, установили на платформе, имитирующей дизайн Золотого зала филармонии.

Золотая монета «Венская филармония» выпускается австрийским монетным двором с 1989 года. Монету весом в одну унцию можно купить за 2,6 тысячи евро. Впрочем, первенство среди самых дорогих новогодних елок в истории у праздничного дерева, которое в 2010 году было установлено в отеле Emirates Palace в Абу-Даби. 13-метровая елка тогда была украшена 181 ювелирным изделием с драгоценными камнями. Ее стоимость на тот момент составляла 10,5 миллиона евро.

 

#золото #Германия #монета #елка

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