Фото: акимат Акмолинской области

В этом году аграрии планируют засеять 5,4 миллиона гектаров яровых культур — на 52 тысячи гектаров больше, чем в прошлом сезоне. Ставка делается на диверсификацию: увеличиваются площади под масличные культуры — до 430 тысяч гектаров, а также под овощи, картофель и корма.

На календаре уже май, и каждый день играет ключевую роль в судьбе будущего урожая. Одной из первоочередных задач остаётся сохранение влаги, накопленной в почве за зиму. Закрытие влаги уже проведено на площади 128,9 тысячи гектаров — это 4,4% от плана. Предпосевная обработка охватила 3,2 тысячи гектаров.

Регион полностью обеспечен семенным материалом: заготовлено 540,2 тысячи тонн, все семена признаны кондиционными. При этом 78,2% от общего объёма составляют семена первого и второго классов.

Для повышения урожайности аграрии намерены внести до 336 тысяч тонн удобрений. Контракты на первую партию в 90,5 тысячи тонн уже заключены, треть объёма - отгружена. В целях защиты растений от болезней и вредителей в областном бюджете предусмотрено 9,4 миллиарда тенге на субсидирование пестицидов и биоагентов.

Всего на поддержку АПК региона в этом году выделено более 200 миллиардов тенге: 63,3 миллиарда направлены на субсидии, около 140 миллиардов - на льготное кредитование и форвардный закуп. Программы «Кең Дала» и «Кең Дала 2» начали работу ещё в декабре, благодаря чему аграрии уже получили 71,5 миллиарда тенге по льготным ставкам.

Техническое оснащение - ещё один важный фактор. В посевной кампании задействованы более 31 тысячи единиц техники, в том числе 12,6 тысячи тракторов, 16,9 тысячи сеялок и 1,5 тысячи современных посевных комплексов. С начала года приобретено 162 единицы техники на сумму 5,6 миллиарда тенге.

Для проведения весенне-полевых работ региону выделено 76,6 тысячи тонн удешевлённого дизельного топлива. С учётом остатков с прошлого года общий объём составляет 82,9 тысячи тонн. Конечная цена для сельхозпроизводителей - 254 тенге за литр. На сегодняшний день заключены договоры почти на 50 тысяч тонн, большая часть топлива уже оплачена и доставлена на места.