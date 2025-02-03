В Карагандинской области в этом году обещают закрыть вопрос с питьевой водой

Водное хозяйство
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В сельских населённых пунктах Карагандинской области доступ к централизованному водоснабжению составляет 97,9%. В городах этот показатель выше. Задача в этом году довести до 100%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Карагандинской области

Что предстоит сделать, доложил на аппаратном совещании заместитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дастан Ермекбаев.

«Выделены средства на восемь проектов в городах. В Караганде, Сарани, Балхаше и Шахтинске планируется построить и реконструировать 53,5 км сетей. В сельских населённых пунктах будут реализовываться семь проектов, запланировано построить 27,6 км водопроводных сетей», – сообщил Дастан Ермекбаев.

В 32 сёлах с малым количеством жителей установят комплексные блок-модули очистки воды. Больше всего таких сёл в Каркаралинском и Актогайском районах.

«Мы взяли обязательства полностью обеспечить жителей региона качественной питьевой водой до конца этого года. Этот вопрос требует особого внимания и остаётся на постоянном контроле. Предстоит большая работа по строительству и реконструкцию водопроводных сетей», – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.

#Карагандинская область #вода #села #города

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