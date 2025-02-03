В Карагандинской области в этом году обещают закрыть вопрос с питьевой водой

В сельских населённых пунктах Карагандинской области доступ к централизованному водоснабжению составляет 97,9%. В городах этот показатель выше. Задача в этом году довести до 100%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Карагандинской области

Что предстоит сделать, доложил на аппаратном совещании заместитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дастан Ермекбаев.

«Выделены средства на восемь проектов в городах. В Караганде, Сарани, Балхаше и Шахтинске планируется построить и реконструировать 53,5 км сетей. В сельских населённых пунктах будут реализовываться семь проектов, запланировано построить 27,6 км водопроводных сетей», – сообщил Дастан Ермекбаев.

В 32 сёлах с малым количеством жителей установят комплексные блок-модули очистки воды. Больше всего таких сёл в Каркаралинском и Актогайском районах.