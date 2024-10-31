Тьюторы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата появятся в госшколах РК

На сегодня 88% школ создали условия для получения инклюзивного образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новая программа для педагогов будет введена в школах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Так, до конца 2025 года планируется внедрение образовательной программы для углубленного изучения специфики работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

Также вводится должность «индивидуального помощника в организации образования» в целях создания инклюзивной среды для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, введена трёхуровневая модель психолого-педагогического сопровождения, для детей с особыми образовательными потребностями.

Сообщается, что 88% школ создали условия для получения инклюзивного образования, 84% детей с ограниченными возможностями получают специальную психолого-педагогическую поддержку.

Всего в регионах страны на сегодня открыты 221 КППК, 108 ПМПК. До конца года планируется открыть 37 кабинетов поддержки для детей с ООП.

По данным министерства, в школах страны функционирует 1 071 кабинет поддержки детей с особыми образовательными потребностями. В 2024 году более 5 тысяч педагогов прошли курсы переподготовки.