В хищении 543 млн тенге подозревают руководителей райотдела образования Кызылординской области

Общество
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Борцы с коррупцией расследуют уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования по статье 189 УК РК, сообщает Kazpravda.kz.

В пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции рассказали, что чиновников подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн. тенге, путем перечисления денежных средств в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений.

«C санкции специализированного следственного суда г.Кызылорда подозреваемые взяты под стражу. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - сообщила пресс-служба Антикора.

Отметим, что чиновники от образования в последние дни все чаще фигурируют в сводках АПК. Так, несколькими днями ранее сообщалось о задержании главбуха городского отдела образования в Талдыкоргане с миллиардом тенге.

#хищение #Образование #коррупция #Кызылорда #Антикор

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