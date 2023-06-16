Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении денег на содержание ТЭЦ

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Бывшие должностные лица ТОО «Балхаш Жылу» подозреваются в хищении 677 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование.

«Установлено, что бывшее руководство ТОО «Балхаш Жылу» в период с июня 2020 года по январь 2023 года совершило хищение бюджетных средств в размере 677 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения города Балхаш путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий», – говорится в сообщении.

По информации АФМ, подозреваемые задержаны и водворены в СИЗО. Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.



