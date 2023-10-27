Более 36 млн бюджетных тенге получил за фейковые работы и товары подрядчик в Шымкенте

Он не выполнил условия договоров

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В Шымкенте в хищении свыше 36 млн тенге подозревается руководитель ТОО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

11 марта 2022 года между аппаратом акима Енбекшинского района Шымкента и ТОО заключен договор на 24,5 млн тенге на содержание мест захоронений. Также в 2021-2023 годы между акиматом и данным товариществом заключены 18 договоров на 37,9 млн тенге.

При проверке прокуроры установили, что заказчик принял и оплатил отдельные виды работ и товаров, которые фактически отсутствовали.

По заключению аудиторской проверки сумма невыполненных работ и непоставленных товаров составила 36,1 млн тенге.

Прокуратура Енбекшинского района Шымкента инициировала досудебное расследование по пункту 2 части 4 уголовной статьи 189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере". Материалы направлены в департамент агентства по противодействию коррупции по городу.