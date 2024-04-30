860 млн тенге похитили при модернизации дочки «Казатомпрома»

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд

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Антикор завершил расследование в отношении бывшего руководства ТОО «Каратау», которое является дочерней организацией АО НАК «Казатомпром», директора подрядной организации ТОО «Iri building», а также представителей авторского и технадзоров.

Подрядчик подозревается в хищении в 2019-2021 годах 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

Хищению пособничали представители авторского, технического надзоров, халатность проявили в руководстве ТОО.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. Фактический собственник ТОО «Iri building» находится в розыске», – отметили в ведомстве.

В Антикоре напомнили, что в рамках уголовного дела в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева, государству возвращено уникальное месторождение «Шевченковское» в Костанайской области с запасами никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн).

Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге.

