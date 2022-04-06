В преддверии пленарного заседания Мажилиса заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов встретился с депутатами фракции «Ак жол».

Во встрече приняли участие представители цент­ральных государственных органов. Участники обсудили новый формат взаимодействия между Правительством и депутатским корпусом, который предусматривает оперативное решение актуальных проблем населения.

Представители госорганов отметили, что ими детально изу­чены все вопросы, поднимаемые населением во время поездок депутатов в регионы.

В выступлении вице-премьер подчеркнул необходимость налаживания регулярного диалога, использования современных средств коммуникации. Руководителям госструктур рекомендовано применять более действенные формы реагирования с постоянной обратной связью и взять на особый контроль воп­росы работы с депутатским корпусом, на ежедневной основе держать связь с Парламентом и определить в каждом госоргане ответственного за работу с Парламентом на уровне не ниже заместителя первого руководителя.