В Ираке полный блэкаут

51
Ирак столкнулся с полным отключением электричества, сообщают в среду ближневосточные СМИ со ссылкой на министерство электричества Ирака

Началась работа по восстановлению работы электростанций и линий электропередачи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Позже иракские СМИ сообщили, что причиной сбоя стала техническая неисправность, связанная с внезапным снижением поставок газа на электростанцию Румейла на юге Ирака.

Представитель министерства энергетики Ирака призвал СМИ не спекулировать о причинах сбоя, а руководствоваться официальной информацией.

В последние дни Ирак подвергся ударам в связи с обострением конфликта Израиля, Ирана и США.

