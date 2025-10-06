В Иране готовятся к деноминации национальной валюты

С банкнот планируется убрать четыре нуля. Причина — девальвация нацвалюты, продолжающаяся более 40 лет на фоне экономической изоляции страны, повод — возобновление санкций ООН

Фото: Vahid Salemi / AP

Иранский парламент одобрил правительственный законопроект о деноминации национальной валюты, он предполагает удаление с банкнот четырех нулей — один «новый» риал будет равен 10 тыс. «старых», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kommersant.ru

По информации иранских СМИ, на подготовку реформы Центральному банку отводится два года. После начала ее реализации предусмотрен трехлетний переходный период — фаза «двойного обращения», когда использовать можно будет как «старые» (с нулями), так и «новые» (без них) риалы. Теперь документ отправляется на проверку в Совет стражей конституции — этот орган должен подтвердить, что предложенные изменения соответствуют основному закону страны.

Техническая по своему содержанию реформа обсуждалась иранскими властями еще с 1990-х. Тогда в отношении страны уже более десяти лет действовали санкции США: прекращение закупок иранской нефти и запрет на поставки ряда американских товаров в страну. С ужесточением ограничений курс практически ежегодно обновлял исторический минимум. Если в конце 70-х он составлял 140 риалов за доллар (до санкций — около 70), то с середины 90-х — колебался вблизи 1,5 тыс. риалов за доллар.

Разговоры о необходимости деноминации нацвалюты активизировались в 2002-м на фоне нового резкого падения курса (почти впятеро, с 1 700 до 7 925 риалов за доллар) — в тот год Соединенные Штаты обвинили Иран в стремлении к созданию ядерного оружия. Обсуждения важности как минимум технических реформ номиналов национальной валюты к видимым результатам ни тогда, ни в 2012-м (тогда США и ЕС развернули санкции в отношении Ирана из-за работ по обогащению урана), ни в 2018-м (Вашингтон вышел из соглашения по иранской ядерной программе) не привели.

В целом в 2010-х санкционное давление особенно заметно ослабило курс риала и пошатнуло экономику страны. В 2012 году курс опустился до 12 тыс. риалов, в 2018-м — до 128 тыс. риалов за доллар. О тяжести последствий изоляции Ирана от мировой экономической системы может свидетельствовать, например, то, что с 2012 по 2021 год среднегодовой рост ВВП страны составил только 0,58%. Внешние факторы (в частности, удорожание импорта из-за санкций) в совокупности с внутренними (в том числе политической неготовностью проводить реформы и зависимым положением Центробанка Ирана) обернулись разгоном инфляции — сейчас она превышает 45%, и это не рекордное значение.

Хотя экономические проблемы в стране давно стали хроническими, решение провести деноминацию именно сейчас не выглядит неожиданностью. За 2024 год национальная валюта потеряла более половины своей стоимости, риал продолжил ослабевать и в 2025-м на фоне неудачных переговоров с Дональдом Трампом, войны с Израилем и других политических решений иранских властей. Наконец, формальным поводом рассмотрения инициативы сейчас, по всей видимости, стало возобновление санкций ООН после 10-летнего перерыва. Восстановление ограничений уже спровоцировало очередное серьезное падение курса — сейчас он составляет около 1,15 млн риалов за доллар.

В начале года возможная деноминация нацвалюты описывалась иранским правительством как подготовительная мера для дальнейших структурных реформ, однако сейчас — по крайней мере в публичном поле — возможность системных сдвигов не обсуждается. При этом власти ждут, что технические изменения не только упростят «повседневные» расчеты в риалах, но и помогут ослабить психологическое давление на граждан, снизив их инфляционные ожидания. Впрочем, такой сценарий вряд ли реализуем на практике — об этом свидетельствует накопленный опыт подобных реформ в других странах. «Заякорить» ожидания домохозяйств, убрав «лишние» нули с банкнот не получилось ни в Турции в 2005 году, ни в Венесуэле в 2021-м.

