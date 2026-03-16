Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует уже 16 дней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«Отключение интернета в Иране продолжается уже 17-й день, или 384 часа. За последние сутки отмечается сокращение резервных мощностей телекоммуникационной инфраструктуры», - говорится в записи международной службы мониторинга интернета NetBlocks в Х.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.

Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.