В Иране нет интернета уже более двух недель

В мире
139
Айман Аманжолова
корреспондент

За сутки отметили сокращение резервных мощностей телекоммуникационной инфраструктуры, сообщила международная служба мониторинга интернета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует уже 16 дней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«Отключение интернета в Иране продолжается уже 17-й день, или 384 часа. За последние сутки отмечается сокращение резервных мощностей телекоммуникационной инфраструктуры», - говорится в записи международной службы мониторинга интернета NetBlocks в Х.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.

Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

 

#Иран #интернет #блокировка

Популярное

Все
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
15 марта – День Конституции
86,7% граждан проголосовали за новую Конституцию - данные exit-poll от Института евразийской интеграции
По пути реформ
Ответственность за судьбу страны – дело общее
Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
Для активной социализации созданы все условия
На участки шли целыми семьями
Важен каждый голос
Автограф чемпиона и селфи со звездой
Причастность к судьбе страны
Диалог в режиме нон-стоп
Бектенов: Казахстанцы своим выбором поддержали масштабные реформы Президента
Вдвойне особенный день
Голос поколения
В Алматы перекроют улицы в преддверии празднования Наурыза
Добрые дела меняют судьбы
Объявлены победители премии «Оскар - 2026»
Духовная идентичность казахского народа
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Япония высвобождает частные запасы нефти
В ОАЭ атакован порт Фуджайра
Цена на нефть растет на фоне конфликта на Ближнем Востоке
K-pop приносит экономике Южной Кореи $5 млрд в год

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]