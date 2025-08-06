В Иране закрыли госучреждения и банки из-за аномальной жары

Во многих предприятиях страны из-за жары нет электричества по четыре дня в неделю

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Власти Ирана объявили о закрытии госучреждений и банков 6 августа в большей части страны. Такое решение приняли из-за аномальной жары, при которой резко повышается потребление воды и электроэнергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Власти Ирана во вторник, 5 августа, объявили по гостелевидению о том, что в среду госучреждения и банки в Тегеране, а также в 15 из 31 провинции страны будут закрыты из-за аномальной жары, которая привела к ухудшению ситуации с водоснабжением и увеличинию нагрузки на энергосистему.

Жара сохраняется в Иране с середины июля и продлится еще как минимум пять дней. Тяжелее всего ситуация на юге страны, где, к примеру, в городе Абадан 3 августа зафиксировали температуру выше +50°C.

Выходные дни из-за жары в иранских провинциях уже объявляли в конце июля 2025-го и 2024-го, а также в августе 2023-го. Власти надеются, что пауза в работе учреждений позволит снизить потребление воды и электричества.

Отмечается, что сейчас страна производит 62 тысячи мегаватт электроэнергии в час при том, что во время пиковых нарузок ей необходимо 80 тысяч. Из-за кризиса в этой сфере в Тегеране и других городах страны также стали через день отключать электроэнергию на 2-4 часа. Это уже привело к протестам у здания государственной энергетической компании Tavanir.

Сейчас во многих предприятиях страны из-за жары нет электричества по четыре дня в неделю, пишет местная газета Shargh. Из-за этого уровень производства снизился до показателей 2020 года, когда работа предприятий была нарушена из-за пандемии коронавируса. Иранские СМИ также пишут о тяжелейшей за последние десятилетия засухе в стране.

#Иран #жара

