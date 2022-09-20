В изнасиловании двух женщин подозревают жителя Алматинской области

Мужчину, подозреваемого в двух фактах изнасилования, задержали в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В полицию города Конаева поступили заявления от двух местных жительниц о нападениях на них малознакомого им мужчины.

«В первом случае подозреваемый позвал 40-летнюю женщину помочь с уборкой дома. После этого он напал на нее и вступил против ее воли в половой контакт. Во втором эпизоде жертвой насильника едва не стала 41-летняя женщина.

Обе жертвы сообщили, что во время нападения подозреваемый был под воздействием наркотического средства», – рассказали в полиции.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Указанные факты зарегистрированы по уголовной статье «Изнасилование». Подозреваемый взят под стражу.