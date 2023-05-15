В изнасиловании соседской девочки подозревают 44-летнего жителя Алматинской области

44-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании ребенка в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: пресс-служба ДП ВКО

11 мая 57-летняя жительница села Коктобе-1 заявила в полицию, что сосед 1979 года рождения в 2022 году совершал действия сексуального характера над ее внучкой. Об этом ей рассказала девочка.

Факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по части 4 уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый взят под стражу.

Как отметили в прокуратуре Алматинской области, в рамках расследования указанного факта проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз.

«Проверяются доводы сторон для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела», – говорится в сообщении.