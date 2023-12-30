В какие страны Казахстан экспортирует больше всего муки?

Производство муки в стране выросло на 1%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

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За январь–октябрь 2023 года в РК произвели 2,7 млн тонн муки из зерновых культур и смесей из них тонкого помола — на 1% больше, чем годом ранее.

Большая часть выпуска пришлась на изготовление пшеничной муки мелкого помола: 2,5 млн тонн, годовой рост — на 1,5%.

Также в стране было произведено 171,8 тыс. тонн смесей для приготовления хлебобулочных изделий (минус 2,1% за год), 5,5 тыс. тонн растительной муки мелкого и грубого помола (минус 40,1%), 4,4 тыс. тонн муки мелкого помола из зерновых культур, кроме пшеницы (минус 29%).

В региональном разрезе больше всего муки традиционно выпустили мукомолы Костанайской области: 992,9 тыс. тонн, плюс 8,9% за год. На второй и третьей строчках расположились Северо-Казахстанская область (314,4 тыс. тонн, плюс 11,7% за год) и Шымкент (268,4 тыс. тонн, плюс 16,4%).

Казахстанские мукомолы отлично обеспечивают внутренний рынок. Так, по итогам января–сентября текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 98,6%.

Импорт муки составил 32,4 тыс. тонн — на 58,4% больше, чем годом ранее. При таком значительном росте доля импортной продукции на территории страны всё ещё мала: 1,4%.

На экспорт пришлось 60,5% ресурсов, против 58,4% за январь–сентябрь 2022-го. С начала года на экспорт отправили 1,4 млн тонн муки — на 6,6% больше, чем годом ранее.

Реализация муки на внутреннем рынке уменьшилась на 2,1%, до 890,6 тыс. тонн.

По итогам января–октября текущего года на экспорт отправили муки на сумму 464,7 млн долл. США — на 22,7% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Экспорт в натуральном выражении составил 1,6 млн тонн.

В страны СНГ отправили 555,1 тыс. тонн муки — на 25,5% больше, чем за январь–октябрь 2022 года. Больше всего казахстанской муки закупил Узбекистан: 440,7 тыс. тонн — на 33,3% больше, чем годом ранее. В тройке основных покупателей казахстанской муки также оказались Таджикистан и Туркменистан.

В страны, не входящие в состав СНГ, был отправлен 1 млн тонн муки на 296 млн долл. США. Здесь основной объём пришёлся на Афганистан: 994 тыс. тонн — на 8% меньше, чем годом ранее.