Холодную воду отключат в четырёх районах Алматы

ГКП «Алматы су» предупредил алматинцев о временном отключении холодной воды с 11 до 13 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

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В сообщении отмечается, что временное отключение холодной воды в секторах связано с плановыми ремонтными работами на сетях и объектах водоснабжения.

11 июля с 9:00 до 18:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и здания в Ауэзовском районе, в микрорайоне «Жетысу - 2».

В этот же день с 8:00 до 20:00 временно будет приостановлено водоснабжение в Бостандыкском районе, в контуре улиц Ходжанова - Байкадамова - Гагарина - Тажибаевой.

12 июля с 9:00 до 18:00 подача воды временно будет приостановлена потребителям в Наурызбайском районе, в контуре улиц Культобе - Бердибай - Музбалак - Аскарова.

13 июля с 9:00 до 20:00 будет приостановлена подача воды в жилые и административные здания в Ауэзовском районе, в контуре улиц Толе би - Саина - р. Большая Алматинка (озеро Сайран) - Жубанова.

13 июля с 9:00 до 18.00 подача холодной воды будет ограничена потребителям микрорайона «Кокжиек» Жетысуского района.