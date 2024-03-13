В каком регионе Казахстана больше потребляют мяса и фруктов

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Наибольшая доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, как и в прошлые периоды, приходится на мясо и мясопродукты – 17.4%, хлебопродукты и крупяные изделия – 8%, молочные продукты – 5,4%.



Если сравнивать потребление продуктов по отдельным видам среди регионов, больше всего хлебопродукты и крупяные изделия потребляют в Туркестанской области – 44,1кг (на душу населения в квартал), мясо и мясопродукты в Жамбылской области – 25,8кг, рыбные продукты чаще можно найти на столах жителей ВКО, ЗКО и СКО – по 5,2 кг на человека в квартал.

Овощи больше потребляют в Туркестанской области – 23,8 кг, фрукты в городе Алматы – 22,1 кг, сладкое в области Ұлытау – 14,4кг.



Если посмотреть на данные за последние пять лет, можно заметить, что каждый год в ІV квартале увеличивается потребление мяса и рыбы, а в ІІІ квартале – овощей и фруктов.