Старение машинно-тракторного парка сдерживает производительность труда в отечественном АПК, а рост цен на сельхозтехнику неизбежно снижает и без того медленные темпы ее обновления.

Свое дешевле

Состояние, проблемы и перс­пективы развития отечественного сельхозмашиностроения в канун посевной обсудили в ходе заседания «круглого стола», состоявшегося в Сенате Парламента.

Как отмечалось на заседании, несмотря на усилия отраслевых предприятий и рост выпуска тракторов и комбайнов отечест­венной сборки, в сельхозмашиностроении Казахстана все еще остаются проблемы.

– Наиболее актуальные из них связаны со старением дейст­вующей сельхозтехники, ее утилизацией, субсидированием инвестиций в обновление машинно-тракторного парка и ставок вознаграждения, передачей полевой техники в лизинг и, наконец, явной нехваткой предприятий, выпускающих сельскохозяйственные машины на территории страны, а также удорожанием их импортных аналогов в 1,5 раза в связи с нестабильностью валютного рынка, – отметил сенатор Мухтар Жумагазиев.

По его словам, на 1 января 2022 года до 80% тракторного и 76% комбайнового парка более чем на 10 лет превысили допустимый срок своей эксплуатации. А это нередко оборачивается затягиванием сроков проведения сельскохозяйственных работ.

– Комбайн «Есиль» или «Вектор» отечественной сборки стоит 40–50 миллионов, импортные Claas или John Deere – порядка 120–150 миллионов тенге. Соответственно, субсидии на казахстанские комбайны составят 10–12,5 миллиона тенге, а на импортные – 30–37,5 миллио­на тенге. Государство может субсидировать три отечественных комбайна вместо одного импортного. Поэтому выгоднее поддерживать отечественного производителя, стимулировать развитие казахстанского сельхозмашиностроения, – считает Мухтар Жумагазиев.

Сенатор предложил пересмот­реть порядок субсидирования.

Не поддерживать импорт

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в своем докладе на заседании «круглого стола» подчеркнул, что в 2018-м для производителей сельхозтехники, заключивших специальные инвестиционные контракты, введены льготы по уплате НДС на импорт комплектующих к сельхозтехнике и НДС с оборотов по реализации готовой продукции. Причем начиная с 1 января 2019 года для получения заводом таких льгот обязательным условием стало наличие соглашений о промышленной сборке.

По данным отраслевого минис­терства, в 2021-м отечественные заводы произвели 8 844 единицы сельхозтехники на 162 млрд тенге. Годовой рост производства в натуральном выражении составил 41% и 75% – в стоимостном. По сравнению с прошлым годом производство удвоилось.

Благодаря введению мер, направленных на его стимулирование, за последние 4 года ведущие мировые производители локализовали свою продукцию на территории Казахстана. В их числе «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод» (РФ), «Гомсельмаш», «МТЗ» (Беларусь), Lovol Heavy Industry, YTO Group Corporation (КНР), CLAAS Gmh (Германия), SDF Group (Италия).

На сегодня в Казахстане дейст­вуют 10 основных заводов, выпус­кающих самоходную и прочую сельскохозяйственную технику (навесное и прицепное оборудование). Как подчеркнул Марат Карабаев, это подразумевает огромный потенциал производства компонентов для сельхозтехники.

Так, например, в Костанайской области «Агромашхолдинг KZ» запустил локализационный центр, на мощностях которого начали выпускать компоненты для самоходной и прочей сельхозтехники. Всего более 300 наименований, в том числе метизы и ступицы, противовесы, водяные и масляные насосы, крыльчатку, противоприкатные катки, плас­тиковые детали.

Австрийская компания Poettinger локализовала выпуск пневматического посевного комп­лекса мощностью 50 единиц в год. ТОО «Дон Мар» уже более 20 лет занимается производст­вом прицепных и навесных жаток. Компания «Карданвал» выпускает карданные валы, «Тыныс» (аутсорсинг для ЧК Kazrost Engineering) – балластные и балансирные грузы (противовесы) для тракторов YTO.

Таким образом, уточнил Марат Карабаев, заводы республики участвуют в выпуске всех необходимых моделей тракторов и комбайнов: от самых простых до высокотехнологичных. В прошлом году из приобретенных нашими фермерами тракторов и комбайнов 89% и 88% соответственно сделаны в Казахстане. Следовательно, за эти машины покупателями не оплачивается утильсбор.

Да, оставшиеся 11–12% фермеров его заплатили за импортную технику, но эти средства поступили в «Жасыл даму» (правопреемник РОПа) и были направлены потом также в интересах сельхозтоваропроизводителей. Дейст­вует программа обновления сельскохозяйственного машинного парка, когда фермеры сдают старую технику на утилизацию в «Жасыл даму», получают ваучер, а в обмен на него приобретают новую технику со скидкой.

Как отметил вице-министр МИИР, сегодня механизм возмещения затрат при приобретении сельхозтехники фермерами посредством инвестиционного субсидирования служит мотивирующим инструментом для обновления устаревшего парка машин.

– Вместе с тем в рамках прог­раммы инвестиционного субсидирования возмещаются затраты на технику импортного производства, которая могла бы локализоваться на существующих площадках отечественного производства. Но при действующем механизме, соз­дающем комфортные условия пребывания на казахстанском рынке (субсидирование, низкие таможенные пошлины, освобождение от НДС, льготное лизинговое финансирование), у зарубежных производителей и импортеров отсутствуют всякие планы по локализации производства на территории страны, – пояснил Марат Карабаев. – Тогда как мировой опыт показывает: развивающиеся экономики не стимулируют развитие промышленности третьих стран, а наоборот, направляют все усилия и средства на становление отечественного производства.

Поэтому МИИР заключает с отечественными машинострои­телями соглашение о промышленной сборке сельхозтехники, в рамках которого происходит поэтапная локализация. Оно дает заводам право получить налоговые и таможенные преференции, что повышает доступность техники для фермеров.

В связи с этим предлагается пересмотреть инструмент субсидирования в виде возмещения затрат при приобретении сельхозтехники и исключить субсидирование импортируемой самоходной сельскохозяйственной техники.

Иначе шаги на месте

В ответ на критику первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заметил, что уровень обновления парка сельхозтехники за последние 5 лет показывает положительную динамику. Если в 2017-м он составлял 1,9%, то в 2021 году – уже 4,3%. Однако и этого мало. Отставание от минимального технологического уровня обновления в 6–8% налицо.

– По данным лизинговой компании «КазАгроФинанс», в 2021-м доля сельхозтехники отечественного производства возросла по комбайнам (79%) и тракторам (62%) от общего объема приобретенной техники. На некоторые модели тракторов спрос даже выше их фактического производства. Большой популярностью у фермеров пользуются тракторы отечественной сборки «Кировец», «Версатайл», «Беларус», «Ловол». Ускорению динамики обновления способствует увеличение норматива инвестсубсидии (до 30% для востребованной техники отечественного производства), утвержденного министерством в мае 2021 года, – отметил Айдарбек Сапаров.

Вместе с тем он остановился на некоторых проблемных вопросах технического оснащения АПК. По его словам, из бюджета выделяется недостаточно средств для финансирования льготного кредитования сельхозтехники в лизинг. В настоящее время прог­раммы льготного кредитования (6–7% годовых) сельхозтехники реализуются через финансовые институты НУХ «Бәйтерек» («Каз­АгроФинанс» и Фонд развития промышленности). При этом бюджет основной лизинговой компании «КазАгроФинанс» ограничен: 120–140 млрд тенге ежегодно.

Как пояснил вице-министр сельского хозяйства, аналогичная ситуация и с Фондом развития промышленности, который на льготных условиях кредитует покупку отечественной самоходной сельхозтехники. При большом спросе на ее приобретение в лизинг ограниченность бюджета лизинговых компаний приводит к низким темпам обновления машинно-тракторного парка.

– Аграрии жалуются также на резкое увеличение цен на сельхозтехнику отечественного производства. Действительно, идет заметное ее удорожание. На начало 2022-го цены на казахстанскую продукцию в сравнении с 2021 годом в среднем по тракторам и комбайнам выросли от 13 до 24%, – сообщил Айдарбек Сапаров.

Причем цены пока не зафиксировались, предостерег он: в настоящее время поставщики и производители делают перерасчет стоимости и вносят изменения в ценовые предложения.

На удорожание сельхозтехники сильно повлияла сложившаяся в мире экономическая ситуация. Нарушение торговых связей, изменение курса валют к тенге, подорожание машинокомплектов и запчастей (в 2022 году рост стоимости от поставщиков из России, Беларуси и Китая составил 35–40%), металлопроката, используемого для изготовления деталей (повышение составило по сравнению с 2021 годом до 30%), транспортных услуг (рост в 2022-м – 25%).

Задерживаются поставки в Казахстан запасных частей и машинокомплектов от ведущих производителей России и Беларуси, а также техники и запасных частей, идущих транзитом из стран дальнего зарубежья через территорию РФ и РБ.

– Мы понимаем эти причины удорожания, но вместе с тем не должно быть бесконтрольного и необоснованного повышения цен на технику отечественного производства, – подчеркнул вице-министр МСХ.

Директор по развитию сельскохозяйственного машинострое­ния Ассоциации казахстанского автобизнеса Алиби Султан тоже считает необходимым повысить выделение средств на инструмен­ты лизингового финансирования, в том числе на будущие годы. К тому же, по его мнению, необходимо увеличить номинал сертификата, который получает фермер, сдавая на переработку вышедшую из эксплуатации самоходную сельхозтехнику.

Когда все дорожает

Динара Шукижанова, президент АО «Агромашхолдинг KZ», которое производит около 45% от общего объема внутреннего рынка сельхозтехники, подтвердила: ажиотажный спрос на технику отечественного производителя существует.

– По итогам прошлого года в рамках заключенных лизинговых договоров мы не просрочили ни одной поставки. К сожалению, не всегда сам фермер дисциплинирован. Он чаще всего начинает покупать технику в начале года или накануне посевной, тогда как знает, что завод, получая предоп­лату после заключения договора, формирует заранее производст­венный план (на 2–3 месяца вперед) и выкупает необходимое количество машинокомплектов. Ведь производство и поставки занимают длительный срок, – прокомментировала она. – Ни один завод не заинтересован в нарушении договора, ибо выплачивает клиенту за каждый день просрочки 18% упущенной выгоды.

В этом году заводам пришлось задействовать банковские инст­рументы, так как многие фермеры не готовы были заключать договоры и давать аванс за технику. Поэтому некоторые заводы обратились сами в банк и кредитовались на общих основаниях под 17% годовых, что тоже повлияет на себестоимость техники. Иначе нынче нечего было бы поставлять фермерам. К тому же с начала 2022 года повысилась цена на металл, некоторые комплектую­щие, электроэнергию.

– Мы сможем закрыть потребности внутреннего рынка, но для этого необходимы финансовые инструменты. К примеру, в прошлом году долго решался вопрос о выделении средств на льготное кредитование Фонду развития промышленности. Деньги так и не выделили, а нам пришлось продавать технику клиенту под 15–16%, – продолжает глава компании. – Казахстан должен определиться, необходимо ли ему машиностроение, и внести коррективы в инвестиционную политику. На текущий момент наши заводы освобождены от утильсбора, НДС и таможенной пошлины, и это не прямая субсидия. Субсидируется конечный потребитель – фермер. Это правильно.

Наши заводы, по словам Динары Шукижановой, не получают никаких льгот. Чтобы, к примеру, приобрести оборудование, можно из Фонда развития промышленности получить заем под 5% годовых, а не под 17%, как в банке второго уровня. В то же время конкуренты – российские машиностроители – их получают под 1% годовых. У соседей же есть и другие меры, которые позволяют развивать производство.

Надежда на 70 миллиардов

По словам председателя правления АО «КазАгроФинанс» Айдара Прашева, несмотря на большой спрос на технику, компания в текущем году столкнулась с проблемами, связанными с ограничениями привлечения денег.

– По решению Нацбанка, базовая ставка в начале года увеличилась до 13,5%, что повлекло удорожание денег на рынке. Мы не получали бюджетные инвестиции с 2013 года. В соответствии с поручением Премьер-министра Алихана Смаилова прорабатывается вопрос с госорганами о выделении «КазАгроФинансу» 70 миллиардов тенге бюджетных инвестиций на пополнение уставного капитала в текущем году. Это расширит возможности нашей компании по емкости заимствования и позволит в последующем привлечь на рынок до 210 миллиардов тенге. Тем самым мы получим максимальный мультипликативный эффект от бюджетных вложений, поскольку господдержкой будут охвачены не только отечественные аграрии, но и промышленные предприятия, производящие сельскохозяйственную технику и оборудование, – проинформировал Айдар Прашев.

Он напомнил, что «КазАгроФинанс» посредством лизинга финансирует приобретение сельхозтехники, спецтехники и транспортных средств (для перевозки аграрной продукции). В целом за весь период деятельности компания передала в лизинг 63,3 тыс. единиц различной сельхозтехники на 877,9 млрд тенге.

По итогам 2021 года она профинансировала 3 161 заемщика и передала в лизинг 7 276 единиц техники на 141,6 млрд тенге. Доля профинансированной техники казахстанского производства достигла 44,6%.

– Значительный объем (около 50–70%) производимой у нас техники закупается через «КазАгроФинанс». Основные поставщики – «Агромашхолдинг KZ», «СемАЗ», Kazrost Engineering, «КАИК», Костанайский тракторный завод и «Дон Мар». По состоянию на 1 апреля 2022 года нами заключено договоров на 1 186 единиц техники на 25 миллиардов тенге, – сообщил Айдар Прашев.

Подытоживая обсуждение, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Али Бектаев отметил, что важно поддерживать отечественное сельхозмашиностроение, а также развивать инструменты финансирования льготного кредитования сельхозтехники, передаваемой в лизинг и приобретаемой непосредственно.