Площадь сгоревших лесов в Канаде достигла 10 млн га

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По данным межправительственного центра лесных пожаров Канады, площадь сгоревших территорий в результате лесных пожаров в Канаде достигла 10 млн га, в то время как общее число очагов возгораний составило 905, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно обновленной статистической информации, всего с начала года в Канаде вспыхнули уже 4 089 пожаров.

Среди сохраняющихся возгораний 571 пожар не находится под контролем, 107 удерживаются от распространения, еще 227 контролируются пожарными.

Наибольшее число активных пожаров наблюдаются в провинции Британская Колумбия, где зарегистрировано 374 очага, а в Квебеке и Альберте – 124 и 118 очагов соответственно.

Сильные пожары продолжают бушевать по всей Канаде. Дым от них распространяется уже и за пределы Канады, загрязняя воздух в различных регионах США.

Ранее министр общественной безопасности Канады Билл Блэр признал, что ситуация с пожарами в Канаде является наихудшей в этом столетии. По его словам, около 5 тысяч специалистов работают над тушением пожаров в различных провинциях, включая Альберту, Квебек и Новую Шотландию.