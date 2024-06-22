В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского

В короткометражке восстановлены события того страшного дня – 20 мая. Тогда в трех автобусах 130 школьников возвращались в Караганду с экскурсии по Астане. Их сопровождал патруль дорожной полиции. В машине, которая шла во главе автоколонны, находились сержант Кайрат Жумабеков и его напарник Дмитрий Пугач.

Ничто не предвещало беды, как вдруг на дороге показался грузовик, который выехал на встречку, чтобы обогнать двигавшийся рядом минивэн. Заметив, что автоколонна быстро приближается, водитель большегруза решил вернуться на свою полосу. Выполняя маневр, он задел минивэн, отчего машины понесло прямо на автобусы. Увидев это, Кайрат Жумабеков принял решение прикрыть детей своим патрульным автомобилем. От удара машину перевернуло и выкинуло с дороги.

– Все произошло за несколько секунд, – рассказывает напарник Дмитрий Пугач. – Кайрат принял решение идти на таран. Сейчас я понимаю, что он рисковал не только своей, но и моей жизнью. Но я считаю, что это было правильное решение. За нами шел автобус с детьми. Грузовик мог въехать в него, и тогда жертв было бы больше.

Удар пришелся на левую часть пат­рульного автомобиля, где за рулем сидел инспектор Жумабеков. От полученных травм он скончался. Ему было всего 30 лет. Напарник сильно пострадал. Когда спасатели вытащили Дмитрия Пугача из машины, он находился без сознания. Полицейский с переломами ребер и ноги четыре дня пролежал в коме.

– Когда очнулся, о том, что Кайрат погиб, мне сообщили не сразу, – продолжает Дмитрий Пугач. – А узнав об этом, я просто не мог поверить. Мы проработали с ним больше пяти лет, дружили семьями. В тот день, после смены, мы собирались с женами и детьми поехать отдыхать…

За проявленный героизм Кайрата Жумабекова посмертно наградили орденом «Айбын» III степени.

Фильм о подвиге полицейского стал сюрпризом для его вдовы Назгуль Жексенбиной. За прошедшие годы она так и не вышла замуж, посвятив себя сыну и дочери. Когда погиб их отец, им было семь лет и три года.

– Когда я узнала, что случилось с Кайратом, мне было очень больно, даже обидно, – вспоминает Назгуль Жексенбина. – Но я поняла, почему он так поступил. Он обожал детей и не мог допустить, чтобы они пострадали. Он был честным, отважным человеком.

Дети героя повзрослели и выбрали свой путь. Его дочь Дилара учится в университете на факультете иностранных языков. А сын Галым пошел по стопам отца. Он окончил Карагандинскую академию МВД РК им. Б. Бейсенова и сейчас работает оперуполномоченным в управлении полиции района «Есиль» города Астаны. Он специально приехал в Караганду, чтобы почтить память отца.

– Отец хотел, чтобы я стал офицером, – говорит сын героя Галым Жумабеков. – Мама, конечно, после той трагедии была против. Но я уже принял решение и настоял на своем. Отец всегда был и будет для меня примером. Я горжусь им и до сих пор ощущаю его присутствие в своей жизни.