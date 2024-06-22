В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
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Елена Ульянкина
В зале кинотеатра «Сарыжайлау» собрались родные, друзья, сослуживцы сержанта Кайрата Жумабекова и те, кого он спас в той страшной аварии, что произошла 16 лет назад. Сейчас они уже взрослые люди, которые получили образование и обзавелись семьями. А в мае 2008-го им, школьникам, было по 10–15 лет. Собравшиеся стали первыми зрителями фильма о подвиге инспектора Кайрата Жумабекова, который снял Карагандинский департамент полиции.